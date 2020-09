Juízes no banco dos réus. Que mais nos irá acontecer?

Nas últimas semanas temos assistido em Portugal a uma série real que é, no mínimo, assustadora. Três juízes estão acusados de abuso de poder e de corrupção, um dos quais, Rui Rangel, está sob suspeita em relação a mais de 300 decisões judiciais que proferiu.

Era, e sou, fã do CSI – Nova Iorque, Miami e “Las Vegas” –, série que tenho revisto nos últimos tempos. Adoro descobrir os assassinos ao fim de poucos minutos, além das tramas pessoais que muitas vezes envolvem política.

Sempre que havia algum complicação com um agente e o seu trabalho era colocado em causa – fosse com casos já julgados ou não –, por vezes, o processo voltava à estaca zero e, se fosse caso disso, soltavam-se os criminosos, mesmo os mais horrendos.

Nas últimas semanas temos assistido em Portugal a uma série real que é, no mínimo, assustadora. Três juízes estão acusados de abuso de poder e de corrupção, um dos quais, Rui Rangel, está sob suspeita em relação a mais de 300 decisões judiciais que proferiu.

Segundo um artigo do Público, a revisão destes acórdãos só será possível daqui a alguns anos, isto se Rangel for condenado. Logo, a esperança é muito ténue de que se vá apurar se Rangel decidiu bem ou mal nesses casos.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.