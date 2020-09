Seis enfermeiros do bloco operatório do hospital de Beja testaram positivo ao novo coronavírus, de acordo com declarações da presidente da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), Conceição Margalha, à agência Lusa.

Os profissionais de saúde "foram colocados de imediato em isolamento" em casa, "apresentam sintomas ligeiros e não inspiram cuidados", afirma a responsável.

Por questões de segurança, algumas cirurgias foram canceladas, no entanto, o bloco operatório continua em funcionamento mas "será mantida uma avaliação rigorosa relativamente à atividade" no serviço, garante ainda a presidente da ULSBA.