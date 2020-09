Desde o regresso à TVI que Cristina Ferreira, agora diretora de Ficção e Entretenimento da estação de Queluz, tem vindo a prometer mudança e inovação. A estreia do novo programa de dia inteiro era aguardada por seguidores e no mundo dos media, mas as reações não foram unânimes. Teve mais horas mas o primeiro episódio não trouxe muitas inovações: como os demais talk-shows televisivos, houve convidados, música, histórias de deixar a lágrima no canto do olho e receitas de culinária. Apenas o cenário saiu fora da caixa. Em tons de roxo, rosa, preto e prateado a apresentadora surpreendeu num espaço pouco comum para o formato matinal.

Foi com a fadista Mariza num cenário futurista que começou o primeiro “Dia de Cristina”. A artista cantou a música “Melhor de Mim” e foi ao som da frase “Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar” que apareceu Cristina. A apresentadora desceu as escadas do seu novo cenário a usar um vestido vermelho pelo joelho complementada por um vistoso colar de cristais Swarovski.

O já habitual “Bom dia” entusiasmado de Cristina Ferreira não faltou e nem pandemia impediu a proximidade física, o que depressa foi notado nas redes sociais. Os primeiros convidados do programa foram Tiago e Íris, vencedores o concurso de talentos holandês “We Want More”. Tiago é português, mas Íris é dos Países-Baixos e enquanto o rapaz a acompanhava à guitarra, Íris cantou fado. A emoção foi tanta que Mariza não se conseguiu conter e abraçou a cantora holandesa em direto.

Voltando ao cenário, que de véspera ainda estava em ajustes. No meio do espaço está uma “caixinha de surpresas” que nas redes sociais foi alvo de algumas críticas. Os comentários acerca das semelhanças com um filme futurista dos anos 80 não foram deixados de lado. Este “Cogumelo”, como lhe chamou a apresentadora, é giratório e serviu para dois enquadramentos: o primeiro era uma cozinha onde a atriz Joana Barrios, já uma presença habitual para Cristina Ferreira, cozinhou um bolo de amêndoa com limão. A segunda “divisão” mostrou-se uma espécie de sala de estar onde a apresentadora conversou com o padre Rui Miguel Alves.

Depois de várias suposições e polémicas projetadas em relação à ligação de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, houve um reencontro e mais suspense. Numa conversa intimista, os colegas de televisão mostraram que não estão chateados um com o outro. “Eu sei que aquilo que vais fazer é aquilo para o qual nasceste”, prometeu Cristina.

Durante a parte da manhã do programa, Cristina recebeu ainda quatro atores da novela “Amar Demais”, um casal que se reencontrou depois de 33 anos separado e a habitual crónica criminal com Patrícia Cipriano, Vera de Melo, Vítor Marques e António José Teixeira como comentadores.

Com uma nova fatiota, mas ainda de vermelho, Cristina Ferreira retomou a emissão às 16 horas. A apresentadora entrou a dançar tal como o seu primeiro convidado, o modelo e apresentador Rúben Rua. Sem inibições por causa do novo coronavírus os dois trocaram beijos e abraços. Rua foi ao programa para se apresentar como a nova cara dos sábados a tarde da TVI, mas não faltou tempo para que os apresentadores falassem da sua relação: “Rúben Rua, tu namoras com a Cristina Ferreira?” foi a pergunta feita pela nova acionista da TVI. O modelo não se sentiu constrangido com a pergunta e mostrou a resposta na ponta da língua: “Acho que a palavra namorar não encaixa bem aqui, mas tenho a certeza de que é um amor para a vida toda”. A canção de Carolina Deslandes...

E a Rúben Rua juntou-se a rainha do Instagram Helena Coelho. São estes dois nomes que vão passar a apresentar o novo programa de sábado à tarde: VivaVida. O programa não parece fugir ao formato habitual daqueles a que estamos acostumados a ver aos fins de semana, sendo mais um com o mote da “cantoria e boa disposição”. Cristina convidou as progenitoras dos dois novos apresentadores para se juntarem a eles na apresentação do seu novo projeto.

E como um programa em direto tem sempre o risco de algo correr mal, há que estar bem preparado. E neste caso, Cristina não estava. A apresentadora cometeu um pequeno lapso quando disse que os pais de Rúben Rua e Helena Coelho também os tinham vindo ver. A mãe da influencer apressou-se a dizer quem tinha vindo não era o seu pai, mas sim o padrasto. Cristina Ferreira tentou que não houvesse nenhuma tensão e dirigiu-se a Helena Coelho com a pergunta: “Ah é o teu padrasto? Mas tu gostas na mesma, não é?”. Percebeu-se um certo constrangimento por parte da mãe e da filha, mas rapidamente foi ultrapassado.

Mikael Carreira marcou também presença no programa para cantar o seu hit “Bailando” com Nininho Vaz Maia. E entre outros convidados estiveram presentes Iva Domingues, Leonor Seixas e Julie Sargeant. As conversas fluíram entre o sexo e o apoio a quem precisa. Cristina levou ao seu programa Joana Almeida, que, aos 14 anos, depois de uma operação para tratar um linfangioma, se viu desfigurada. A apresentadora introduziu Joana a um cirurgião plástico, dando-lhe uma nova esperança.

Mas o mais esperado foi guardado para o fim. A presença de Jorge Jesus foi anunciada de véspera. O treinador de 66 anos só apareceu no programa quando o relógio já marcava 19:16, no final de um dia longo, que nos próximos tempos se verá se foi o primeiro de uma nova era na guerra de audiências.

Texto editado por Marta F. Reis