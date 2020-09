Portugal continua na lista de "indesejados" do corredor aéreo da Finlândia

Portugal continua na lista de "indesejados" do corredor aéreo da Finlândia

Os 13 países com "livre-trânsito" são, na Europa, o Chipre, Letónia, Lituânia, Liechtenstein, Polónia e San Marino, e, fora do continente europeu, a Austrália, Coreia do Sul, Japão, Nova Zelândia, Ruanda, Tailândia e Uruguai.