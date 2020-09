Uma jovem de 23 anos deu entrada, na madrugada desta quarta-feira, no Hospital de São João da Madeira, no Porto, com ferimentos de bala na zona do torso, após uma ação da PSP.

Num comunicado emitido pela força de segurança pode ler-se que, devido à existência de vários furtos em viaturas na Avenida do Vale, em São João da Madeira, “a PSP criou uma equipa dedicada a esse fenómeno criminal”.

Durante o decorrer da operação, a PSP detetou “uma viatura suspeita a circular na área de ocorrência dos furtos, com as luzes desligadas, parando junto dos veículos estacionados”. Depois de ouvirem o barulho de um vidro a partir, as autoridades abordaram os ocupantes da viatura. Foram feitos disparos “em circunstâncias que serão apuradas", informa a PSP, e a viatura pôs-se em fuga sem nunca serem identificados os ocupantes.

Mais tarde, uma cidadã deu entrada no hospital por ferimentos com arma de fogo, que se supõe terem sido feitos no decorrer da operação. A mulher de 23 anos entrou em paragem respiratória e faleceu já na unidade hospitalar.

De acordo com o Jornal de Notícias, a vítima é do Porto e foi deixada no serviço de urgências do hospital “pelo alegado companheiro de assalto, que abandonou o local”.

A Polícia Judiciária e a Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) já tomaram conhecimento do sucedido e foi instaurado um “inquérito de âmbito disciplinar, para apurar as circunstâncias que rodearam a intervenção policial."