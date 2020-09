A falta de sardinhas pode ter os dias contados, já que a produção das mesmas em aquacultura está pronta para ser comercializada em grande escala, só sendo necessário aparecerem os industriais dispostos a apostar no negócio.

O projeto começou na Estação Piloto de Piscicultura (EPPO), do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em Olhão e veio juntar-se a outras espécies que já existiam nesse espaço, desde o robalo à dourada, passando pela corvina e linguado. Mas se ao início, a ideia era estudar o stresse das sardinhas – depois de serem apanhadas, os investigadores tentavam perceber o seu comportamento após serem libertadas no mar e a sua taxa de sobrevivência – ganhou novo fôlego com o desafio da anterior ministra do Mar, em 2016, que tinha como objetivo combater a escassez da sardinha.

“Começámos a trabalhar a sardinha em 2005/2006. Se uma traineira tivesse atingido a quota, a sardinha era deitada outra vez ao mar, mas havia o receio de que o animal não sobrevivesse. Nessa altura, captámos sardinhas para tentar perceber como é que olhavam para o alimento e como se comportavam depois de serem libertadas. Mas ainda não havia esta pressão sobre as quotas. Tivemos cá as sardinhas uns anos, engordaram em aquacultura, puseram ovos, mas não enveredámos por esse caminho”, conta ao i, Pedro Pousão, responsável da EPPO.

O projeto começou a ganhar novas dimensões com o desafio de repovoamento por parte de Ana Paula Vitorino.

