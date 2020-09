Moçambique merece a ajuda de Portugal

Portugal, devido à sua fraca economia, tem visto projetos atrás de projetos acabarem nas mãos de chineses e franceses.

A situação dramática que se vive em Moçambique obrigou o Governo a pedir ajuda à União Europeia para combater a guerrilha do Estado Islâmico que espalha o terror na zona de Cabo Delgado. Além de questões logísticas, o Governo moçambicano pede também militares que possam dar formação às suas tropas. Como em quase tudo em África, a França, diz-se, já lá tem os seus serviços secretos e prepara-se para estar na linha da frente. Como têm mais dinheiro e mais interesses, os franceses fazem tudo para aumentar a sua influência na zona, jogando, de certa maneira, por fora em relação aos chineses. Portugal, devido à sua fraca economia, tem visto projetos atrás de projetos acabarem nas mãos de chineses e franceses. Há uns anos, Moçambique praticamente “ofereceu” um espaço emblemático no coração de Maputo mas, por sermos pobres, não disponibilizámos os 200 mil euros necessários. Resultado: hoje, o espaço é o centro franco-moçambicano, onde a cultura francesa está em destaque. Também a ponte que une a capital a Catembe esteve para ser construída pelos portugueses – foram os chineses que acabaram por construí-la. Mas o que é mais desanimador é saber que a escola portuguesa esteve durante anos com lotação esgotada e que os sucessivos executivos portugueses não investiram no envio de mais professores.

