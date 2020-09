A Metropolitan Opera de Nova Iorque cancelou de toda a temporada de espetáculos 2020-21 devido à covid-19. O anúncio da decisão, inédita nos 140 anos de história daquele teatro, foi feito nesta quarta-feira, na mesma semana para a qual estava programado o arranque da nova temporada.

"Esta semana deveria acontecer o arranque triunfal de uma nova temporada, mas, em vez disso, a crise sanitária obrigou-nos a anunciar o cancelamento da temporada na totalidade", justificou Peter Gelb, diretor geral da Metropolitan Opera num vídeo partilhado no site da Metropolitan Opera House.

A decisão foi tomada com base nas recomendações sanitárias perante o número de casos e de vítimas mortais de covid-19 nos Estados Unidos.

Juntamente com o anúncio do cancelamento das 23 óperas programadas para esta temporada, a Metropolitan Opera revelou já que a programação de 2021-22 terá início a 27 de setembro de 2021 com "Fire Shut Up In My Bones", de Terence Blanchard, a primeira ópera de um compositor afro-americano a estrear-se na companhia.