A Alemanha decidiu colocar a Área Metropolitana de Lisboa na lista de regiões de risco devido ao aumento de infeções por covid-19 no país, revelou o Ministério dos Negócios Estrangeiros germânico esta quarta-feira.

Além da capital do país, também existem várias regiões de países como França, Dinamarca, Irlanda, Croácia, Países Baixos, Áustria, Roménia, Eslovénia, Hungria e República Checa estão na lista 'negra' do país liderado por Angela Merkel.

Os países que constituíem esta lista não são locais probidos para os alemães mas, de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, "viagens turísitcas não essenciais" são desaconselhadas. A viagem não é proibida no entanto quem os quiser visitar deve realizar um teste de despiste à covid-19 no regresso à Alemanha, e permanecer isolado até receber o resultado do mesmo de modo a evitar a propagação da doença.

Nas últimas 24 horas foram confirmados 1.769 novos casos de covid-19 na Alemanha e 13 óbitos. No total, já morreram 9.409 infetadas com o novo vírus no país.