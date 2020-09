O Ministério da Saúde e a autarquia de Lisboa estão a trabalhar em conjunto para que todas as juntas de freguesia, corporações de bombeiros voluntários e serviços e equipamentos da Câmara de Lisboa se mobilizem para vacinar idosos contra a gripe em unidades móveis. Desta maneira, os idosos não precisam de se deslocar ao centro de saúde. No caso daqueles que vivem isolados ou em situações de risco elevado, a vacinação pode ser feita em casa.

O anúncio foi feito esta semana pelo presidente da Câmara, Fernando Medina, durante a cerimónia de lançamento da primeira pedra da obra da nova Unidade de Saúde Familiar de Marvila.

“Nós estamos neste momento a montar um dispositivo pela cidade de Lisboa, que irá mobilizar todas as juntas de freguesia, as corporações dos bombeiros voluntários, os serviços e equipamentos da Câmara Municipal de Lisboa para que possamos, no prazo de poucas semanas, assegurar a vacinação dos cerca de 165 mil idosos contra a gripe”, afirmou o autarca socialista, sublinhando ainda que este é “um contributo muito importante”.