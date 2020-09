Um funcionário da Escola Secundária de Palmela testou positivo para a covid-19, o que levou à falta de assistentes operacionais para assegurar a higienização dos espaços. A diretora da escola, Isabel Ramada, explicou na página de Facebook da escola que “a Escola tem vários assistentes operacionais de atestado médico e ainda sem substituição” e que esta quarta-feira à tarde não havia funcionários para garantir o funcionamento da escola em segurança.

Os sintomas do assistente operacional infetado começaram a manifestar-se logo no dia 11 de setembro e desde essa altura não foi trabalhar, mas só ficou a saber que o resultado deu positivo no fim-de-semana de 19 e 20 de setembro. Cinco colegas que estiveram em contacto com o funcionário ficaram imediatamente em isolamento profilático. Segundo a diretora não têm quaisquer sintomas, mas preparam-se para realizar o teste.

Isabel Ramada explica que a escola tem 48 turmas e não há espaço nas salas de aula e nos corredores para todos e, sendo assim, 21 turmas vão voltar a ter aulas online. “Quando tivermos um número de assistentes suficientes para voltar a abrir o bloco agora encerrado, estas turmas voltarão ao regime presencial, o que poderá acontecer já na próxima segunda-feira”, escreveu.