Portugal registou mais três mortos nas últimas 24 horas devido ao novo coronavírus, aumentando para 1.928 o número de vítimas mortais no país desde o início da pandemia. Os três óbitos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O boletim da Direção-Geral da Saúde, desta quarta-feira, revela ainda que foram diagnosticados 802 novos casos. Portugal supera assim a barreira dos 70 mil infetados, com um total de 70.465 casos desde o início da pandemia. Este é também o oitavo pior dia em casos diários desde o início de pandemia. Os dez piores registos do país incluem quatro dias do presente mês de setembro.

Dos novos casos, 437 (54%) foram diagnosticados na região de Lisboa, quase tantos como todo o país ontem (463). O Norte registou 240 novos casos, a região Centro 73 casos, o Alentejo mais 19 e o Algarve mais 28. Nos Açores há mais três casos e na Madeira mais dois.

Existem, neste momento, 571 pessoas internadas, mais 25 que ontem. Destas, 77 estão nos cuidados intensivos, mais sete face ao último balanço.

Nas últimas 24 horas recuperaram da doença mais 216 pessoas. Já são 46.290 os casos recuperados.

Neste momento, há 22.247 casos ativos de infeção e as autoridades de saúde têm 40.765 contactos em vigilância.