O volume de concursos e empreitadas de obras públicas permaneceram “estáveis”, segundo as conclusões presentes no barómetro de agosto da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), divulgado esta quarta-feira.

De acordo com o relatório, os concursos de obras públicas promovidos cresceram 20% em agosto. Por outro lado, os contratos celebrados de empreitadas de obras públicas registaram uma queda de 4%. Os ajustes diretos também caíram, neste caso, 5% e os concursos públicos celebrados também desceram 7%.

Até ao final do mês de agosto, os concursos de obras públicas promovidos atingiram os 3 422 milhões de euros, um montante que se situa 20% acima do registado no período homólogo do ano passado. Um registo que, segundo a AICCOPN, mantém “um registo positivo, a exemplo do verificado ao longo dos últimos meses, com os concursos de empreitadas abertos e objeto de anúncio em Diário da República ao longo do corrente ano a manterem um volume anual acumulado que se situa em máximos históricos desde o início desta série que remonta a 2010”.

O total de contratos de empreitadas no âmbito de concursos públicos celebrados ao longo dos primeiros oito meses do ano e objeto de reporte no Portal Base, situou-se nos 1 291 milhões de euros, 7% abaixo do apurado em igual período de 2019, ou seja, mantendo “uma evolução similar à verificada no mês anterior”, diz o relatório.

Os contratos de empreitadas celebrados em resultado de Ajustes Diretos e Consultas Prévias até final de agosto, totalizaram 292 milhões de euros, menos 5% em termos homólogos. O total de empreitadas de obras públicas objeto de celebração de contrato e registo no Portal Base, até final de agosto, foi de 1749 milhões de euros, menos 4% que o verificado em 2019.