A UEFA revelou, esta quarta-feira, os três finalistas para o prémio de Jogador do Ano. Cristiano Ronaldo ficou longe do pódio e ocupa a 10.ª posição da lista.

Kevin de Bruyne, do Manchester City e Manuel Neuer e Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, são os finalistas do prémio, que será atribuído no próximo dia 1 de outubro.

A UEFA revelou os restantes nomes do Top10 de Melhor Jogador do Ano e o português Cristiano Ronaldo, da Juventus, ocupa a última posição, com 25 votos.

Lionel Messi, do FC Barcelona, e Neymar, do PSG, partilham a quarta posição, com 53 votos.

Recorde-se que Bruno Fernandes está entre os três finalistas ao prémio de melhor jogador da Liga Europa 2019/20.

Veja aqui a lista completa dos finalistas dos prémios anuais da UEFA:

JOGADOR DO ANO: Kevin de Bruyne (Man City), Manuel Neuer (Bayern Munique) e Robert Lewandowski (Bayern Munique)

JOGADORA DO ANO: Lucy Bronze (Lyon), Wendie Renard (Lyon) e Pernille Harder (Wolfsburgo);

TREINADOR DO ANO: Hans Flick (Bayern de Munique), Jürgen Klopp (Liverpool), Julian Nagelsmann (Leipzig);

TREINADOR DO ANO NO FUTEBOL FEMININO: Luís Cortés (Barcelona), Stephan Lerch (Wolfsburgo) e Jean-Luc Vasseur (Lyon);

GUARDA-REDES DO ANO: Keylor Navas (PSG), Manuel Neuer (Bayern Munique), Jan Oblak (Atlético de Madrid);

DEFESA DO ANO: David Alaba (Bayern Munique), Alphonso Davies (Bayern Munique), Joshua Kimmich (Bayern Munique);

MÉDIO DO ANO: Kevin De Bruyne (Manchester City), Thomas Müller (Bayern Munique), Thiago Alcântara (Bayern Munique);

AVANÇADO DO ANO: Robert Lewandowski (Bayern Munique), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Neymar (Paris Saint-Germain);

GUARDA-REDES DO ANO: Sarah Bouhaddi (Lyon), Christiane Endler (Paris Saint-Germain), Sandra Paños (Barcelona)

DEFESA DO ANO: Lucy Bronze (Lyon), Lena Goessling (Wolfsburgo), Wendie Renard (Lyon)

CENTROCAMPISTA DO ANO: Sara Björk Gunnarsdóttir (Lyon/Wolfsburgo), Dzsenifer Marozsán (Lyon), Alex Popp (Wolfsburgo)

AVANÇADA DO ANO: Delphine Cascarino (Lyon), Pernille Harder (Wolfsburgo), Vivianne Miedema (Arsenal)

JOGADOR DO ANO NA LIGA EUROPA: Bruno Fernandes (Sporting/Man Utd), Romelu Lukaku (Inter) e Éver Banega (Sevilha)