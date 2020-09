A partir desta sexta-feira, a Finlândia vai utilizar cães pisteiros para, através do olfato e apenas em dez segundos, detetarem passageiros com covid-19 no aeroporto de Helsínquia.

Covid-19 dogs started their work today at the Helsinki Airport at arrival hall 2B. Dogs have been trained to detect the coronavirus from the test wipes given by the testperson. Service is voluntary and primarily targeted for passengers arriving from abroad. pic.twitter.com/ieMLm0KuZY