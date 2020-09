A Torre Eiffel em Paris, França, foi evacuada, esta quarta-feira, devido a uma ameaça de bomba.

De acordo com a BFMTV, todas as pessoas foram retiradas do monumento icónico e as autoridades criaram um perímetro de segurança.

O alerta para a ameaça de bomba terá surgido através de uma chamada anónima, segundo a imprensa francesa.

O trânsito está a ser desviado naquela artéria da capital francesa.