A presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, disse esta segunda-feira durante a Reunião Ordinária da autarquia que os bairros sociais do conselho têm uma “vista invejável” e, por isso, não se importaria de se mudar para um. "Almada tem este privilégio de ter bairros sociais em espaços absolutamente maravilhosos com uma vista invejável. Qualquer bairro social da margem norte tem inveja e eu própria amanhã iria viver para o Bairro Amarelo com aquela vista maravilhosa", afirmou.

O Bairro Amarelo é igualmente conhecido como Bairro do PicaPau Amarelo e fica situado perto da Costa da Caparica.

Entretanto já chegaram as críticas às declarações da socialista. Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, reagiu na rede social Twitter, dizendo que “qualquer comentário é redundante”.