Durante a última semana, dois procuradores do Ministério Público, a trabalhar no Tribunal da Amadora, testaram positivo para a covid-19. Segundo o Observador, um comunicado interno refere que os dois magistrados estiveram diretamente com um “elevadíssimo número de procuradores, juízes e oficiais de justiça”.

Segundo o mesmo jornal, a procuradora responsável pela comarca afirma na nota que “importa acautelar a prática atos presenciais urgentes inadiáveis”, ou seja, o serviço urgente continuará a ser feito à distância, por teletrabalho e os julgamentos não urgentes devem ser adiados.