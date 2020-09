Não sou exatamente aquela pessoa que partilha da opinião de que a sobremesa é a cereja no topo do bolo para terminar uma refeição decadente. Sou mais aquela pessoa que adora a ideia de começos felizes... E antes que o verão se vá de vez e, com ele, a vontade de qualquer coisa fresca, seja no final ou no começo ou até pelo meio, a verdade é que todos temos o nosso momento “apetece-me algo”. E, nesse momento, o açúcar é a nossa droga de eleição e, ainda por cima, absolutamente legal, fantástico. Bem, já falámos sobre isso algumas vezes... mas a questão é que muitas vezes somos apanhados no engodo do sem açúcar. A verdade é que não é bem assim e o açúcar, por vezes, está escondido por trás de tantos nomes. Eu já perdi a conta... Mas também não quero chatear-me com isso, menos ainda perder a minha energia a procurar que nome inteligente lhe dão agora. Por isso, gosto de me ficar pelo óbvio, simples e sem muito florido, apenas aquilo que a natureza nos oferece na sua forma mais pura...

“Gelado” de Frutos Vermelhos

Ingredientes

1 banana congelada

1 banana fresca madura

2 copos de mistura de frutos vermelhos congelados

Frutos vermelhos frescos para servir

Método

Coloque os ingredientes no processador e bata até obter a consistência desejada. Sirva com topping de frutos frescos.

Notas & Dicas

1. Se está no início de querer reduzir o açúcar, recomendo que coloque uma colher de sopa de mel e vá reduzindo gradualmente de cada vez que prepare, pois a banana é suficientemente doce.

2. O ideal é um processador com mínimo de 800 kW mas, se não tiver, faça com um de menos potência (será um processo mais lento).