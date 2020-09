Alexey Navalny deixou, esta quarta-feira, o hospital onde estava internado em Berlim, na Alemanha, depois de receber alta hospitalar.

Em comunicado, o hospital Charite refere que "o estado de saúde do paciente melhorou o suficiente para poder receber alta do serviço de internamento".

"Com base no progresso do paciente e na sua condição atual, os médicos acreditam que é possível uma recuperação completa. Contudo, é ainda demasiado cedo para avaliar os potenciais efeitos a longo prazo do envenenamento", acrescenta.

Recorde-se que o líder da oposição russa se sentiu mal durante um voo, a 20 de agosto. Esteve internado na Rússia, antes de ser transferido para a Alemanha, onde os médicos concluíram que se tratou de um envenenamento por Novitchok, uma substância neurotóxica concebida por especialistas soviéticos e com fins militares.

Esta segunda-feira, Alexei Navalny disse que a substância Novitchok foi encontrada no seu organismo, mas também sobre o seu corpo. Num texto partilhado no seu blogue, o opositor russo exigiu que Moscovo lhe entregue a roupa que usava.

"Antes da autorização para ser transportado para a Alemanha, retiraram-me toda a roupa e enviaram-me completamente nu. Atendendo a que o Novitchok foi encontrado sobre o meu corpo e que é muito provável um método de infeção por contacto, as minhas roupas são uma prova material muito importante", escreveu Navalny.