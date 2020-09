O Parlamento vai debater amanhã um projeto de resolução do PSD a recomendar a criação de “um programa de resposta económica e social para o Algarve”. Manter o regime de lay-off simplificado para empresas sediadas no Algarve até março de 2021, com um plano extraordinário de formação, financiado pelo IEFP, é uma das medidas apresentadas pelos sociais-democratas.

O plano apresentado pelo PSD pretende ainda criar um regime fiscal mais favorável para empresas sediadas no Algarve, por um período transitório de três anos. Lançar um novo programa de medidas de emprego e formação específico para o Algarve é outra das 24 medidas desenhadas pelos sociais-democratas para minimizar os efeitos da pandemia nesta região.

Rui Rio vai estar amanhã na região do Algarve para reunir com os empresários a partir das 16 horas. A agenda do presidente do PSD prevê ainda, da parte da manhã uma reunião com a Reitoria da Universidade do Algarve. Rui Rio já tinha visitado o Algarve no final de julho e defendeu que “o Governo tem a obrigação de olhar para esta região e para as suas especificidades”.