O impacto de um ano de pandemia nas dependências e respostas de saúde só poderá ser avaliado mais tarde, mas há por agora dados que mostram que também nesta área a atividade dos serviços de saúde sofreu uma diminuição face ao ano passado, mais acentuada nos meses do estado de emergência. De acordo com a informação disponibilizada no Portal de Transparência do Serviço Nacional de Saúde, que congrega informação das unidades nas diferentes administrações regionais de saúde, até agosto houve um total de 161 501 consultas por problemas relacionados com o uso de drogas, menos 37,7% do que no ano passado. Registaram-se, por outro lado, 70 110 consultas por problemas relacionados com o álcool, menos 39,9% do que em 2019, no mesmo período.

A informação, atualizada esta semana, mostra que a quebra é maior nos novos utentes inscritos nos serviços, enquanto o número de doentes em tratamento regista uma menor descida face ao ano passado. Em 2019, até agosto tinham sido admitidos nas diferentes estruturas do país 2310 novos utentes com problemas relacionados com drogas e 1256 novos utentes com problemas de alcoolismo. Já este ano foram admitidos 1064 novos utentes por problemas de drogas e 879 pessoas com problemas de álcool. Já os utentes em tratamento, que nos últimos anos se têm mantido em números relativamente estáveis, ainda que com uma ligeira diminuição nos últimos dois anos, aproximam-se mais dos números do ano passado. Estavam ou estiveram em tratamento no SNS até agosto 10 083 pessoas com problemas de álcool, menos 15% do que no ano passado, e 20 650 utentes com dependência de drogas, uma diferença de 10%.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.