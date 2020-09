Portugal: um destino convidativo... para o lixo dos outros

Ao mesmo tempo que ouvimos este discurso muito bonito, o país vai importando quantidades industriais de lixo estrangeiro, através dos portos de Sines, Setúbal e Figueira da Foz.

Todos conhecemos os problemas do nosso país e às vezes até parece que temos um certo prazer masoquista em repisá-los. Temos mais dificuldade em ver os nossos trunfos, como o bom clima, a boa comida, as boas pessoas. Ou as bonitas paisagens, tão apreciadas pelos estrangeiros que nos procuram. Num mundo muito industrializado, Portugal é já quase uma espécie de oásis com património natural para dar e vender. De norte a sul, passando pelas Ilhas, temos uma enorme variedade de paisagens e ecossistemas: serras, florestas e tapadas, praias fantásticas, pauis, barragens, planícies a perder de vista... Os governantes também gostam de promover essa imagem idílica. E fazem questão de nos recordar que somos os campeões das energias renováveis, que não poluem o ambiente e ajudam a preservar esta riqueza natural invejável. Mas ao mesmo tempo que ouvimos este discurso muito bonito, o país vai importando quantidades industriais de lixo estrangeiro, através dos portos de Sines, Setúbal e Figueira da Foz.

