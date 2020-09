Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 10.008 novos casos de covid-19 em França. Comparativamente aos dados do boletim epidemiológico desta segunda-feira, quando foram registados 4.298 casos de covid-19, o número de infeções mais do que duplicou. No total, foram infetadas 468.069 pessoas no país.

Foram ainda confirmados mais 68 óbitos esta terça-feira, o que também representa um aumento em relação a ontem, quando foram registadas 53 vítimas mortais. Desde o início da pandemia já morreram 31.416 pessoas.

Nos últimos sete dias, 4.244 pessoas infetadas com covid-19 foram hospitalizadas e 651 pessoas deram entrada em Unidades de Cuidados Intensivos.

Existem 1.031 focos de covid-19 no país, dos quais 61 foram identificados nas últimas 24 horas.