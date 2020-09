O número de casos confirmados em Espanha subiu para 682.267, depois de terem sido registados 10.799 novos contágios nas últimas 24 horas.

Segundo os dados apresentados, esta terça-feira, pelo Ministério da Saúde espanhol, morreram mais 241 doentes de covid-19, aumentando o número de vítimas mortais do novo coronavírus para 30.904.

Madrid continua a ser a comunidade autónoma com o maior número de infeções, tendo registado mais 3.652 casos do que no boletim anterior.

No total, estão internadas, devido à doença, 10.629 pessoas, das quais 1.348 estão em unidades de cuidados intensivos.