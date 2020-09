Os Estados Unidos ultrapassaram a marca dos 200 mil óbitos associados à covid-19, de acordo com dados da Universidade John Hopkins. Desde o início da pandemia já foram reportadas mais de 880 mil infeções no país.

O país liderado por Donald Trump é o mais afetado pelo novo coronavírus, de longe, sendo que um quinto do total de óbitos no mundo ocorreu em território norte-americano, seguido pelo Brasil, que conta com mais de 137 mil óbitos.

Recorde-se que as previsões do infecionista Anthony Fauci apontavam para um cenário de 200 mil mortes no país devido ao novo coronavírus, caso nenhuma medida de contenção fosse tomada. Em 10 de abril, o Presidente Trump previu que os EUA não chegariam às 100 mil mortes, mas esse número foi atingido no passado dia 27 de maio.