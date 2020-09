Nas últimas 24 horas foram confirmadas mais 1.392 infeções do novo coronavírus em Itália. Este número representa uma subida ligeira comparativamente aos dados lançados esta segunda-feira, onde foram registadas 1.350 infeções. O país superou assim os 300 mil casos positivos de covid-19, identificados desde o início da pandemia esta terça-feira. No total, 300.897 pessoas contraíram o novo vírus no país.

Por outro lado, o número de pessoas recuperadas aumentou para 219.670. Atualmente, há mais de 45 mil casos ativos em Itália, dos quais mais de 42 mil estão em isolamento domiciliário. 2.604 pessoas infetadas estão hospitalizadas, das quais 239 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos.