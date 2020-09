Cerca de 80 crianças da creche e do ATL Vila Gerações, da Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez estão a cumprir um período de quarentena, depois de uma funcionária do ATL ter testado positivo à covid-19. Em declarações à Lusa, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez, Francisco Araújo, afirma que esta é uma medida "preventiva" indicada pela delegação de saúde.

Das oitenta crianças, apenas 45 crianças frequentam o ATL, no entanto, por precaução, esta medida visou também as crianças que frequentam apenas a creche. Todas as crianças se encontram bem e sem sintomas, de acordo com o provedor. Também a funcionária que se encontra infetada está em casa. As restantes nove funcionárias da instituição vão ser submetidas a testes de despiste à doença.

É esperado que ambas as estruturas voltem a reabrir no dia 30 de setembro.