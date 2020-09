O Conselho Europeu, que devia decorrer entre quinta e sexta-feira, foi adiado para 1 e 2 de outubro.

O presidente Charles Michel está a cumprir isolamento depois de ter estado em contacto com um caso positivo de covid-19.

A informação foi dada pelo porta-voz do Conselho Europeu na rede social Twitter.

The @eucopresident today learned that a security officer, with whom he was in close contact early last week, tested positive for COVID.



The President is tested regularly and tested negative yesterday. ⁰

Respecting Belgian rules, he has gone into quarantine as of today.