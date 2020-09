Um engenheiro de 55 anos morreu, esta terça-feira, vítima de um acidente de trabalho, em São Pedro do Sul, no distrito de Viseu. O homem foi atingido por uma tampa de saneamento numa zona de obra de requalificação da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Valgode, no concelho de Vouzela, pelo qual era responsável.

De acordo com declarações do presidente da Câmara de S. Pedro do Sul, Vítor Figueiredo, ao Jornal de Notícias, o homem estava junto a umas condutas, a verificar as pressões, quando se deu um rebentamento. "Uma tampa de saneamento foi projetada e atingiu-o nas costas", explicou.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vouzela, Joaquim Tavares, a vítima sofreu "várias paragens cardiorrespiratórias que em dado momento foram revertidas" mas acabou por não resistir aos ferimentos e o óbito foi declarado no local.