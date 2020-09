Devido às restrições da pandemia de covid-19, o Comité Nobel optou por realizar o evento do anúncio do Prémio da Paz virtualmente ou com uma presença muito limitada de jornalistas. A cerimónia irá decorrer a 09 de outubro em Oslo.

A entrega do prémio irá ter um formato igualmente discreto e vai decorrer, como já é hábito, a 10 de dezembro, aniversário da morte do fundador da premiação, Alfred Nobel.

A gala costuma decorrer na Câmara de Oslo com a presença de cerca de 1000 convidados, incluindo a família real norueguesa, mas este ano vai decorrer apenas com 100 participantes, no auditório de uma universidade da capital da Noruega.

Existem 317 nomeados para o prémio, entre eles 210 pessoas e 107 organizações. Uma dessas pessoas é o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Este foi indicado por um deputado norueguês que alegou a contribuição do norte-americano para o acordo entre Israel e os Emirados Árabes Unidos.

Também os restantes prémios Nobel – Medicina, Química, Física, Literatura e Economia – cujo anúncio vai ser feito entre 05 e 12 de outubro vão ter um formato reduzido. A gala de entrega irá decorrer do mesmo dia que a do Prémio da Paz, em Estocolmo.