O presidente do grupo Vaccines Europe, representante das grandes farmacêuticas, disse esta terça-feira que cada dose da vacina contra o novo coronavírus deverá custar entre os cinco e os 15 euros, o que considera ser um valor “razoável”.

Há, nesta altura, 239 projetos para a criação de uma vacina e 8 estão na fase de ensaios clínicos, ou seja, a administrar a fórmula em milhares de voluntários, segundo o London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Algumas são já bastante promissoras, como é o caso da AstraZeneca, as da Pfizer e da BioNTech, da Moderna e da CanSinoBio, mas os cientistas acreditam que nenhuma estará pronta até ao final do ano ou no próximo.