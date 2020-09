Foi interposto contra os arguidos do processo Giovani, em Bragança, um pedido de indemnização civil superior a 300 mil euros, pela morte do estudante cabo-verdiano e por alegadas ofensas a outras pessoas envolvidas no mesmo caso, segundo fonte ligada ao processo.

A maior parte do valor em causa diz respeito às circunstâncias e à morte do jovem de 21 anos e à perda para os pais, o restante valor é pedido pelos outros três ofendidos no processo, que acompanhavam a vítima na noite dos factos, em dezembro de 2019, adiantou a mesma fonte, citada pela agência Lusa.

Sublinhe-se que o caso se encontra na fase instrutória, pedida por cinco dos oito acusados, e esta terça-feira estão a ser ouvidos os advogados de defesa, que querem evitar que o processo siga para julgamento.

Recorde-se que os factos que levaram à morte de Luís Giovani ocorreram na madrugada de 21 de dezembro de 2019, o jovem foi agredido e, mais tarde, quando foi encontrado inconsciente foi levado para o hospital, tendo sido transferido para o Porto, onde morreu 10 dias após as agressões.