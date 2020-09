O novo presidente executivo da TAP, Ramiro Sequeira, reconhece que, neste momento, a companhia aérea está a operar “apenas 30%” do que deveria estar. O gestor – que esta semana assumiu oficialmente o cargo (em substituição de Antonoaldo Neves) – afirma que esta é uma medida “consciente”, uma vez que, para já, considera que a TAP não tem capacidade para operar voos “que não sejam rentáveis ou tenham pouca ocupação”. “Isso punhamos numa situação ainda mais difícil”, acrescenta.

Num vídeo distribuído pelos trabalhadores da TAP, Ramiro Sequeira afirma que a companhia aérea se encontra a adotar a “metodologia de planificar mês a mês, o que não é o típico na aviação”, mas admite que é algo que, neste momento, tem de ser feito, para que a empresa seja rentável.

Na mensagem, com cerca de sete minutos, o responsável começa por considerar “uma honra” o convite para liderar a companhia, que diz ter aceitado “com responsabilidade e motivação”. Ramiro Sequeira reconhece “o esforço de todos os trabalhadores desde abril, através do processo de layoff” e destacou a importância do plano de reestruturação e recuperação da TAP – a ser apresentado a Bruxelas em outubro – para “poder dar resposta nos próximos três/quatros anos à retoma” da companhia.