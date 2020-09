O partido espanhol Vox suspendeu o direito de reunião dos seus membros em plenas campanha para as comissões provinciais do partido, avançou o El País. Uma das listas concorrentes a Alicante ter-se-á juntado sem a autorização do Vox num bar na cidade de Elche e, a partir da daí, chegou a decisão da Comissão Eleitoral (CEL) do partido de suspender quaisquer reuniões presenciais ou online. Por isso, o objetivo desta medida não é conter a pandemia. O Vox diz ter a finalidade de “coordenar oportunamente” estas ações com o gabinete de comunicação.

Quem desobedecer a esta ordem do partido, vai ficar fora do processo eleitoral interno. No entanto, a lista de Alicante não foi dissolvida, mas a sua campanha foi suspensa.

Os militantes do partido da extrema-direita espanhola já tinham acusado vários dirigentes e cargos públicos de não serem imparciais como deviam durante estas eleições primárias internas.