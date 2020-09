Não se pode dizer que seja uma surpresa total, uma vez que há largos meses era discutida a possibilidade de a Academia do Sporting passar a usar o nome de Cristiano Ronaldo. Aliás, este foi mesmo um tema que gerou controvérsia dentro do universo leonino, já que a medida não reunia consenso total. Apesar disso, desde finais do último ano que o Sporting discutia com os representantes do atual avançado da Juventus o naming do centro de treinos do clube. Ontem, o emblema leonino tornou a mudança de nome oficial e explicou que a iniciativa pretende homenagear “o melhor jogador português de todos os tempos”. “É com enorme honra que o Sporting Clube de Portugal informa que a Academia do Clube passará a chamar-se Academia Cristiano Ronaldo”, pode ler-se no comunicado verde-e-branco.

Na mesma nota, os leões destacam os feitos principais alcançados por CR7, distinguido como “melhor jogador do mundo com cinco Bolas de Ouro e capitão da seleção nacional campeã da Europa e da Liga das Nações”.

“O bom filho A casa torna” Cristiano Ronaldo chegou ao Sporting em 1997, com apenas 12 anos. Em agosto de 2002, aos 17 anos, estreou-se na equipa sénior contra o Inter, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Entre os 17 e os 18 anos, Ronaldo realizou um total de 31 jogos oficiais com a camisola dos leões, tendo apontado cinco golos.

“A Academia imortalizará assim o nome do maior símbolo de sempre que formou e que será inspiração a seguir para todos os mais jovens talentos”, esclareceu o conjunto verde-e-branco, revelando que a homenagem “enquadra-se num projeto de reconhecimento a várias referências do Clube, incluindo alguns dos maiores talentos produzidos pela Academia, cujos campos de treino receberão os seus nomes”. “A Academia Cristiano Ronaldo representará o ADN Sporting na sua excelência e seguirá os destinos daquele que agora lhe dá o nome: ser a melhor do Mundo”, remata o Sporting.

A academia de Alcochete adota o nome do internacional português três anos e meio depois de o Aeroporto Internacional da Madeira já ter ficado associado a Cristiano Ronaldo. Recorde-se que desde março de 2017 que o aeroporto do Funchal usa o nome do capitão luso – na entrada foi também colocado um busto do atleta. “Ver o meu nome ser dado a este aeroporto é algo especial. Todos sabem que tenho orgulho nas minhas raízes, na minha terra. Acho que as homenagens devem ser feitas aos distinguidos em vida, como é o meu caso. Agradeço a quem teve a coragem e firmeza de o fazer. Fico feliz e honrado, mas não sou hipócrita e sei que algumas pessoas não estão de acordo, algumas até que estão aqui neste momento. Mas todos temos direito a expressar a nossa opinião”, disse à data, na cerimónia de inauguração.

“Sei da responsabilidade que tenho. Tentarei sempre dignificar Portugal e, em especial, a Madeira, com dedicação, espírito de sacrifício e paixão, como sempre fiz até agora”, acrescentou na altura.