“Lisboa vai mudar!”, exclamava-se à boca cheia. Era o Plano Faria da Costa, como se explicava oficialmente. A reunião pública mensal da câmara municipal punha tudo às claras. Lisboa ia, de facto, mudar. E bastante, nalguns lugares. Na Praça da Figueira, de frente para a Rua dos Correeiros, abrir-se-ia um novo mercado para venda de flores cortadas em ramo e com 20 lugares definidos para encaixar as floristas. Para compensar, todas as vendedeiras seriam obrigadas a abandonar o Rossio, onde se instalavam à balda. A Casa dos Bicos, também conhecida como Casa dos Diamantes, iria ser expropriada: declarado edifício de utilidade pública, veria lá instalado um museu de mobiliários e trajes quinhentistas.

