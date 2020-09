Parques para crianças. "É um retrato desolador"

O setor dos parques de diversões e parques recreativos e similares para crianças ainda não abriu portas devido à pandemia de covid-19. Para mostrar o retrato do setor e debater os problemas com as várias entidades foi criada uma associação, a ANEIR. Ao i, fala de perdas avultadas e histórias que acompanham lágrimas.