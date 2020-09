Apesar de estar sediada do outro lado do mundo, a empresa Big Hit Entertainment causa furor na Europa. A agência de entretenimento sul-coreana é a detentora dos BTS, uma das maiores promessas da indústria do K-Pop (nome dado à pop coreana, que se caracteriza por um forte investimento na imagem das bandas), e anunciou este mês que vai entrar para a bolsa de valores com mais de sete milhões de ações (cada uma entre os 75 e os 95 euros). No ano passado, a empresa gerou quase 400 milhões de euros de receita.

Uma notícia que não surpreende os analistas contactados pelo i.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.