A área metropolitana de Lisboa tem vindo a registar o maior aumento de casos de covid-19, mas a epidemia acelerou na última semana também em concelhos no Norte como o Porto e Vila do Conde. Os concelhos de Lisboa e Sintra, os mais populosos do país, foram os que registaram mais novas infeções, em linha com o que acontece há várias semanas. Ainda assim, em ambos houve um aumento de casos face à semana anterior. Em Lisboa foram reportadas mais 487 novas infeções (um aumento de 45% face à semana anterior) e em Sintra 352 novos casos (um aumento de 33%).

A informação por concelho disponibilizada pela Direção Geral da Saúde, que só é atualizada às segundas-feiras, mostra que a Amadora foi o terceiro concelho com mais novos casos em termos absolutos (173), passando a ocupar o lugar de terceiro município com mais casos registados desde o início da epidemia. Não foi no entanto na Amadora nem em Loures, com 156 novos casos, que se registou um maior aumento de casos de uma semana para a outra. Na AML, Odivelas e Cascais, ainda que com números mais baixos, sofreram aumentos mais expressivos das novas infeções. Em Odivelas foram reportados 131 novos casos, contra 88 na semana anterior. Já em Cascais os números duplicaram, com 156 novos casos contra 78 na semana anterior.

A Norte, Guimarães (142 novos casos) e Vila Nova de Gaia (92), que já na semana passada eram os concelhos com maior incidência por 100 mil habitantes, continuaram a registar o maior número de novos casos em termos absolutos.

Vila do Conde (76 novos casos) e Porto (71), logo abaixo desse patamar, tiveram no entanto aumentos de casos mais expressivos de uma semana para outra.