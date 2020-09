A apresentadora Ellen DeGeneres está de regresso à televisão e no seu primeiro programa, após uma interrupção, fez questão de abordar a polémica que surgiu após duas funcionárias terem denunciado o ambiente de bullying e racismo que, alegadamente, se vive nos bastidores.

“Se me estão a ver porque me adoram, obrigado! Se estão a ver porque não gostam de mim, sejam bem-vindos!”, começou por dizer no seu monólogo de abertura da temporada 18.

Ellen explicou que tem estado em silêncio sobre o assunto do momento porque estava à espera do regresso da transmissão do seu programa para falar diretamente com o público.

“Aprendi que aconteceram coisas que não podem voltar a acontecer. Levo isto muito a sério, se desapontei ou magoei os sentimentos de alguém, peço imensa desculpa! Sei que estou numa posição privilegiada e com isso vem imensa responsabilidade. E eu assumo-a sobre tudo o que acontece neste programa”, afirmou a apresentadora.

“Fizemos as mudanças necessárias e hoje começamos um novo capítulo”, garantiu, adiantando que o DJ tWitch passou a ser coprodutor executivo.

"A verdade é que eu sou a pessoa que (o público) vê na televisão", disse, sublinhando que não conseguia enganar a audiência ao longo de 17 anos.

No entanto, a apresentadora fez questão de lembrar que, como qualquer outra pessoa, também tem dias menos bons. “Às vezes, estou triste, chateada, ansiosa, frustrada, impaciente e estou a trabalhar nisto tudo. Sou um projeto em progresso. […] Tento sempre crescer como pessoa. Olho para o que entra na minha vida como uma oportunidade de crescer”, reconheceu.

Por último, Ellen lembrou que quando aceitou fazer o programa tinha como objetivo único fazer rir as pessoas. “Agora sou chefe de 270 pessoas que ajudam a tornar este programa naquilo que ele é. Estou muito agradecida. Tudo o que quero é que cada um se sinta feliz e orgulhoso por trabalhar aqui”, sublinhou.

Recorde-se que, na sequência da investigação interna levada a cabo pela Warner Media, na sequência das denúncias públicas, já foram despedidos três produtores executivos do The Ellen DeGeneres Show.