O governador do estado brasileiro de São Paulo, João Dória, anunciou no Facebook que devem chegar ao país 5 milhões de doses da vacina Coronavac já no próximo mês de outubro. “Até dezembro, já teremos 46 milhões de doses da vacina em São Paulo [...]’’, aponta o governador.

O acordo com a Sinovac, fabricante chinesa responsável por desenvolver a Coronavac, torna ainda possível que, no futuro, seja possível produzir a vacina no Instituto Butantan, um laboratório brasileiro de investigação biológica. ‘’Uma grande conquista para o Brasil’’, salientou João Dória.

Mas, para a parceria entre a Sinovac e o Instituto Butantan avançar, é preciso que os resultados dos testes sejam favoráveis e autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O Brasil é o segundo país do mundo a registar o maior número de mortes por covid-19 - mais de 4,5 milhões de casos e 136.895 óbitos-, depois dos Estados Unidos e o país de língua portuguesa mais afetado pela pandemia.