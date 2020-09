A autarquia de Torres Vedras divulgou esta segunda-feira o boletim diário do número de infetados por coronavírus, informando que existe um surto com origem na Igreja Cristã Evangélica em Torres Vedras com 24 infetados, dos quais 18 residem no concelho - um mora em Ponte do Rol, outro na União de Freguesias da Carvoeira e Carmões e dez residem na freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, onde ficam as instalações da Igreja. Já fora de Torres Vedras, três dos infetados deste surto residem no Cartaxo e outros três na Lourinhã.

No Lar de Nossa Senhora da Luz, onde começou o surto naquela zona no dia 3 de agosto, morreram sete utentes por covid-19, disse fonte oficial da Câmara Municipal.

No lar, dos 87 casos de infeção, 16 mantêm-se ativos e três deles estão em internamento hospitalar.

Torres Vedras regista 390 casos de infeção desde o início da pandemia, sendo que 324 já recuperar, 53 estão ativos e 13 morreram.