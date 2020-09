O Supremo tribunal da Rússia dissolveu esta segunda-feira o partido político A Rússia do Futuro, fundado pelo líder da oposição Alexei Navalny, hospitalizado na Alemanha após ser envenenado com o agente neurotóxico Novichok, de acordo com laboratórios europeus.

O Supremo pronunciou-se a favor de uma petição nesse sentido apresentada pelo ministério da Justiça, informou o Tribunal aos media locais.

O argumento para o veredicto assenta no facto de A Rússia do Futuro ser o nome de outra formação política dirigida por Alexander Zorin, um advogado próximo do Kremlin e que solicitou o registo após Navalny.

Navalny tentou por diversas vezes registar partidos políticos, mas o ministério da Justiça rejeitou todos pedidos por questões formais e outros motivos, que o opositor considera fabricados.

Desde que garantiu quase um terço dos votos nas eleições para o município de Moscovo em 2013 que Navalny denuncia uma campanha oficial para impedi-lo de prosseguir a atividade política.