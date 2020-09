O grupo bancário Oney Bank teve lucros de 24 milhões de euros no primeiro semestre, menos 4% do que no mesmo período de 2019, o que justifica com provisões constituídas face à crise desencadeada pela covid-19.

Já o produto bancário aumentou 7% para 224 milhões de euros. O Oney Bank opera na Europa, incluindo em Portugal, onde tem cerca de 400 trabalhadores.

A instituição actua no crédito ao consumo e crédito pessoal, desde logo através da oferta de pagamentos fracionados para as compras através da Internet.

Em 2019, o grupo bancário francês BPCE comprou a maioria do capital do Oney Bank (50,1% do capital), anteriormente detido a 100% pelo Auchan Holding, tendo por objetivo aumentar o seu negócio e ser líder de soluções de pagamento faseado na Europa.

A Oney trabalha com cerca de 500 parceiros em todo o mundo no setor do retalho e de comércio eletrónico, financiando as compras dos clientes. Em Portugal, o Oney tem parcerias com marcas como Auchan, La Redoute, Hey Phones, Lanidor, entre outras.