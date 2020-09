A Escola Básica1/Jardim de Infância (EB1/JI) das Laranjeiras viu-se obrigada a suspender as aulas do 1º ciclo depois de uma funcionária ter testado positivo para o novo coronavírus. Numa nota enviada aos encarregados de educação a que a Lusa teve acesso o Agrupamento de Escolas das Laranjeiras explica que comunicou o sucedido à delegada de saúde do Centro de Saúde de Sete Rios e foi decretado que três colegas da auxiliar ficassem em isolamento durante 14 dias.

A Câmara Municipal, segundo explicou a escola aos encarregados de educação, foi depois contactada para a “colocação/deslocação de algumas" assistentes operacionais para a escola, mas sem sucesso, uma vez que a autarquia não tinha assistentes operacionais para “colmatar a situação”.

A aulas dos alunos do 1º ciclo da EB1/JI das Laranjeiras começaram na quinta-feira, dia 17 de setembro, e devem ficar suspensas juntamente com o serviço Componente de Apoio à Família (CAF) até existirem assistentes operacionais suficientes. “A situação vai sendo avaliada dia a dia’’, garante o agrupamento.