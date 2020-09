“É provavelmente uma das melhores notícias que recebemos desde o início da pandemia”: é assim que Filipe Froes, pneumologista e coordenador do gabinete de crise da covid-19 da Ordem dos Médicos, reage à intenção da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) de distribuir gratuitamente 500 mil testes rápidos de diagnóstico de covid-19 para serem utilizados em escolas e lares – que têm a capacidade de detetar a infeção em apenas 15 minutos. Ao i, o médico garantiu tratar-se de “um passo importante na manutenção da vida o mais normal possível”, mas alerta para o baixo número de testes que poderão vir a ser distribuídos – apesar de não terem ainda luz verde por parte do Governo, mas sim do Infarmed.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.