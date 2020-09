Foi encontrado, este domingo, um corpo que, ao que tudo indica, se trata do jovem de dupla nacionalidade, belga e canadiana, que tinha desaparecido na tarde de sexta-feira na praia das Furnas, em Vila do Bispo.

“Ao início da tarde de hoje, cerca das 12h30, foi encontrado um corpo que tudo indica, face às semelhanças fisiológicas, ser o corpo do jovem desaparecido na tarde de 18 setembro, na praia das Furnas, em Vila do Bispo”, revela a Autoridade Marítima Nacional (AMN) em comunicado.

Segundo a AMN, o corpo foi encontrado numa zona rochosa a oeste da praia da Boca do Rio, tendo sido recuperado pela Estação Salva-vidas de Sagres com a colaboração dos Bombeiros Voluntário de Vila do Bispo, e transportado para o porto da Baleeira, em Sagres, onde se encontrava o Delgado de Saúde para efetuar as devidas diligências processuais.

“Estiveram empenhados nas buscas por terra a Polícia Marítima, a viatura Amarok com dois militares do projeto ‘SeaWatch’ e os Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo, e por mar a Estação Salva-vidas de Sagres com recurso à embarcação ‘SR-33’”, acrescenta a mesma nota.

O jovem de dupla nacionalidade, belga e canadiana, desapareceu no mar, após ter ficado em dificuldades no mar e ter sido arrastado para uma zona rochosa, na tarde de 18 de setembro.