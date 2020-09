Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 552 infeções por covid-19. No total, há registo de 68.577 diagnósticos positivos para a covid-19 no país.

Dos novos casos, 273 foram identificados na região Norte e 179 na região de Lisboa e Vale do Tejo. Na região Centro há mais 29 casos, no Alentejo mais 35 e no Algarve 33. A Madeira contabilizou mais 1 caso e os Açores mais 2.

Nas últimas 24 horas, foram também registados mais 13 óbitos relacionados com o novo coronavírus, aumentando para 1.912 o número de vítimas mortais no país desde o início da pandemia. Este é o maior aumento diário de vítimas mortais desde o dia 9 de julho, quando se verificou o mesmo número de mortes. Dos 13 óbitos, 10 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo e 3 no Norte.

Estão ainda internadas 511 pessoas devido á covid-19, mais 14 do que no dia anterior. Destas, 63 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos uma face ao último balanço.

Por outro lado, mais 192 doentes recuperaram da covid-19, elevando para 45.546 o número de pessoas curadas.

Há ainda 39.362 contactos em vigilância e, neste momento, há 21.069 casos ativos no país.