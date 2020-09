André Ventura chegou à convenção do Chega eleito por 99, 1 por cento dos votos. Fechou a sua lista para direção do partido de sábado para domingo, mas no último dia de trabalhos, o líder do Chega não conseguiu ver aprovada, para já, a sua equipa. Os estatutos do partido impõem uma maioria de dois terços, e votaram a favor da equipa 183 delegados contra 193. A lista não passou.

Agora, os trabalhos da convenção do Chega, que decorrem em Évora, estão suspensos por cerca de duas horas para se reformular a lista à direção do partido. Que tinha sido alargada ao professor Gabriel Mithá Ribeiro e a António Tanger Correia (diplomata de carreira) aumentando de três para cinco vice-presidentes.

O discurso de encerramento da convenção de André Ventura estava previsto para as 15 horas deste domingo.